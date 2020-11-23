Режиссер: Сергей Тарамаев, Любовь Львова

В главных ролях: Денис Шведов, Мария Андреева, Пётр Скворцов, Агния Дитковските, Юлия Ауг, Амбарцум Кабанян, Павел Чинарёв, Владимир Мишуков, Агриппина Стеклова, Дмитрий Богдан, Анфиса Черных, Екатерина Волкова, Михаил Евланов, Артём Цуканов, Алексей Кирсанов, Александр Коротков, Никита Абдулов, Софья Лебедева, Бесо Гатаев, Екатерина Казакова, Мария Карпова, Александр Андриенко

Продолжительность: 12 серий

Страна: Россия, Первый Канал

Дата выхода: 2020

Уникальный специалист в области пластической хирургии Лев Преображенский всегда строил амбициозные планы на будущее. Будучи профессионалом своего дела, он давно мечтал об открытии клиники красоты в столице, в которой можно было бы делать операции для решения проблем с внешностью.

На фоне тотального контроля со стороны властей никто в СССР не мог самостоятельно начать новое дело без согласования с вышестоящими органами. Ради исполнения собственной мечты, доктор сам обратился за поддержкой в КГБ. Он обязывался сотрудничать и разрешать доступ ко всей информации, которая могла быть интересна агентам.

После продолжительного периода ожидания и ряда моментов с проверками Преображенский получил разрешение на создание экспериментальной клиники. Правда в тот момент он еще и сам не подозревал, что становится игрушкой и пластичным материалом в руках сотрудников секретной службы, которые не привыкли мириться с возможным проявлением непослушания или импровизациями.

Первый помощник и напарник Льва Игорь Зорин всегда мечтал увидеть жизнь за пределами своего государства. Молодой специалист считал себя недооцененным в родной стране и не принимал тоталитарный режим. Европа казалась идеальной альтернативой молодому человеку. У него были грандиозные планы относительно переезда в ближайшее время, но им не было суждено сбыться из-за самодеятельности наставника.

Соглашаясь на условия службы безопасности, он предопределил не только собственное будущее. Теперь в руках властей находились судьбы Зорина, Преображенского и всех их пациентов. Постоянный контроль и вмешательство агентов лишало медиков права на самодеятельность, и возможность распоряжаться личной жизнью. Каждый шаг докторов находился под постоянным контролем, и любая ошибка могла оказаться для них роковой.

Тщетные попытки изменить ситуацию вынудили коллег признать бесперспективность таких порывов. Отныне они были не мастерами своего дела, а профессиональным и точным орудием в руках могущественной организации, которая могла поставить точку не только на их профессиональной, но и на личной жизни. И отрицать эти факты просто не имело смысла из-за неравенства сил.

Принимая существующие правила игры, докторам оставалось просто хорошо выполнять свою работу и не нарушать установленный регламент. Цена возможной импровизации могла быть слишком высока для каждого, и хирурги это понимали.