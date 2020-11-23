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Доктор Преображенский сериал 2019-2020 Все Серии на Первом


Доктор Преображенский 2020
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Режиссер: Сергей Тарамаев, Любовь Львова
Жанр: Новые русские сериалы / Драмы / Русские сериалы на Первом канале / Русские сериалы 2020 Года
В главных ролях: Денис Шведов, Мария Андреева, Пётр Скворцов, Агния Дитковските, Юлия Ауг, Амбарцум Кабанян, Павел Чинарёв, Владимир Мишуков, Агриппина Стеклова, Дмитрий Богдан, Анфиса Черных, Екатерина Волкова, Михаил Евланов, Артём Цуканов, Алексей Кирсанов, Александр Коротков, Никита Абдулов, Софья Лебедева, Бесо Гатаев, Екатерина Казакова, Мария Карпова, Александр Андриенко
Продолжительность: 12 серий
Страна: Россия, Первый Канал
Дата выхода: 2020
Уникальный специалист в области пластической хирургии Лев Преображенский всегда строил амбициозные планы на будущее. Будучи профессионалом своего дела, он давно мечтал об открытии клиники красоты в столице, в которой можно было бы делать операции для решения проблем с внешностью.
На фоне тотального контроля со стороны властей никто в СССР не мог самостоятельно начать новое дело без согласования с вышестоящими органами. Ради исполнения собственной мечты, доктор сам обратился за поддержкой в КГБ. Он обязывался сотрудничать и разрешать доступ ко всей информации, которая могла быть интересна агентам.
После продолжительного периода ожидания и ряда моментов с проверками Преображенский получил разрешение на создание экспериментальной клиники. Правда в тот момент он еще и сам не подозревал, что становится игрушкой и пластичным материалом в руках сотрудников секретной службы, которые не привыкли мириться с возможным проявлением непослушания или импровизациями.
Первый помощник и напарник Льва Игорь Зорин всегда мечтал увидеть жизнь за пределами своего государства. Молодой специалист считал себя недооцененным в родной стране и не принимал тоталитарный режим. Европа казалась идеальной альтернативой молодому человеку. У него были грандиозные планы относительно переезда в ближайшее время, но им не было суждено сбыться из-за самодеятельности наставника.
Соглашаясь на условия службы безопасности, он предопределил не только собственное будущее. Теперь в руках властей находились судьбы Зорина, Преображенского и всех их пациентов. Постоянный контроль и вмешательство агентов лишало медиков права на самодеятельность, и возможность распоряжаться личной жизнью. Каждый шаг докторов находился под постоянным контролем, и любая ошибка могла оказаться для них роковой.
Тщетные попытки изменить ситуацию вынудили коллег признать бесперспективность таких порывов. Отныне они были не мастерами своего дела, а профессиональным и точным орудием в руках могущественной организации, которая могла поставить точку не только на их профессиональной, но и на личной жизни. И отрицать эти факты просто не имело смысла из-за неравенства сил.
Принимая существующие правила игры, докторам оставалось просто хорошо выполнять свою работу и не нарушать установленный регламент. Цена возможной импровизации могла быть слишком высока для каждого, и хирурги это понимали.

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# Название Смотреть
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2 2 серия (2020) Смотреть онлайн
3 3 серия (2020) Смотреть онлайн
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  1. Саша
    Саша 18 ноября 2020 15:13
    Посмотрел сериал, очень понравилось. Сюжет достаточно интересный, он понравится даже тем кто не любит смотреть сериалы. Очень хотелось сказать про подачу, она невероятно классная и даже не верится что это наш, Отечественный сериал. 5 звезд всем советую!
    +2
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  2. Roman727
    Roman727 18 ноября 2020 15:26
    Рекомендую для просмотра всем любителям лихо закрученных сюжетов и драматической линии. Для полного погружения в картину и заряда эмоций зрителям необходимо внимательно его смотреть.
    +1
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  3. Гость Светлана
    Гость Светлана 18 ноября 2020 16:01
    Давно не смотрела российские фильмы, но этот стоило посмотреть. Игра актёров, в целом, понравилась. Сюжет динамичный, хотя, местами несколько утрированный. Рекомендую к просмотру.
    +1
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